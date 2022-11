Luminarie, incontro tra Mastella e Festa: "De Luca non dia fondi solo a Salerno" Oggi l'incontro a Benevento del sindaco con il primo cittadino di Avellino, sul Natale e gli eventi

Luminarie e fondi, asse Avellino-Benevento per programmare richieste di assegnazione dei fondi, per le aree interne, che possano consentire l’allestimento di manifestazioni maggiormente attrative, per il Natale ormai alle porte. Oggi l'incontro a Palazzo Mosti del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa, per parlare della programmazione di richieste di fondi e attenzione per entrambi i comuni.

Mastella: bene Luci d'Artista, ma fondi anche ad altri comuni

Mastella, torna alla carica sui finanziamenti per gli eventi natalizi. Contro una Regione salernocentrica rivendica la necessità di maggiore chiarezza e attenzione e annuncia: "Bene i 2 milioni per le luminarie di Salerno ma non si può lasciare a secco gli altri enti".

Oggi in programma c’è l’incontro con il sindaco di Avellino Gianluca Festa

Nei fatti a Salerno sono stati assegnati due milioni di euro di fondi. “E' necessaria una proporzione”. Dice il sindaco Mastella. “L'aspettativa del Natale è una speranza e dunque vanno bene i due milioni a Salerno ma sia assegnato qualche spicciolo anche a Benevento, Avellino e le altre realtà. Non vogliamo espropriare la titolarità di 'Luci d'Artista' a Salerno - spiega Mastella - ma ci pare inverosimile non tanto che vengano stanziati due milioni per l'evento, ma che non venga dato nulla alle altre città capoluogo. Anche i commercianti, giustamente, si sono lamentati. In un momento che è un dramma un po' per tutti, si aiutino anche gli altri».

Mastella: appello a De Luca

«Spero che l'intelligenza che esprime in altre circostanze il presidente De Luca, sia espressa anche in questa situazione e si intervenga a favore delle nostre comunità», conclude Mastella.