Dramma lavoro, forestali contro sindaci e sindacati: ci avete abbandonato Sit-in di protesta davanti alla sede montana ad Ariano Irpino

E' un dramma che non conosce fine e anche quest'anno, quello che sta per arrivare si preannuncia un triste e amaro natale per gli operai idraulico forestali della comunità montana Ufita di Ariano Irpino. Ieri sera nuovo sit-in davanti alla sede ell'ente montano in via Cardito.

Il messaggio duro degli operai

"La situazione è drammatica. Da sei mesi non percepiamo lo stipendio. Un nostro diritto. E ci mandano a pulire nei paesi, senza che gli stessi sindaci ci rivolgano un grazie per l'opera che svolgiamo. Siamo diventati i loro servi. Nessuna parola di conforto verso di noi.

E intanto le cartelle esattoriali arrivano puntuali. Vi è una grave responsabilità da parte della regione Campania, dell'ente e dei sindacati in primis. Questi utimi sono vergognosamente spariti e da sempre la nostra rovina. E intanto continuano vergognosamente gli aumenti di livelli."