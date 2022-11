Successo ad Avellino per il nuovo libro di Maria Grazia Cataldi "Creature da palcoscenico, le donne nel teatro, da personaggi a protagoniste"

Successo ad Avellino per il nuovo libro di Maria Grazia Cataldi, mamma del noto inviato di punta di striscia la notizia Luca Abete: "Creature da palcoscenico, le donne nel teatro, da personaggi a protagoniste" pubblicato e distribuito da editoriale scientifica.

L'iniziativa promossa dall'accademia dei dogliosi di Avellino si è svolta al circolo della stampa. Presenti Fiorentino Vecchiarelli presidente accademia dei dogliosi, Ilde Rampino, Maria Grazia Cataldi autrice. Moderatore dell'interessante incontro il giornalista Gianluca Amatucci.

Un'opera ben redatta, che ritrae nomi e figure di donne che hanno contribuito, spesso anche sommessamente, con la loro presenza all’evoluzione dell’attività teatrale, intercettando per tempo e assecondando i cambiamenti sociali e culturali intorno a loro.

Un saggio la cui ispirazione parte da lontano

"Dal contatto col mondo dello spettacolo e dalla curiosità di ripercorrere la storia del teatro attraverso la presenza femminile sui palcoscenici, considerata sotto un duplice aspetto: di personaggio, creato dalla fantasia degli autori, e di protagonista, agente e creativa."

Attenzione focalizzata sui cambiamenti culturali, la nascita di nuove sensibilità, il senso della modernità.

L’autrice

Maria Grazia Cataldi ha svolto la sua attività lavorativa come funzionaria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, prima presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, poi in quella di Bari, infine presso la Soprintendenza Baaas di Salerno e Avellino.

Qui, nel ruolo di responsabile del settore Ricerche e Attività culturali ha promosso e realizzato Convegni, Mostre con relativi Cataloghi, iniziative volte a far conoscere il patrimonio storico-monumentale del territorio di competenza, anche con documentari televisivi e articoli pubblicati su quotidiani, riviste e periodici di associazioni culturali.

La passione per la ricerca storica e bibliografico-documentaria si è arricchita dell’interesse per le figure femminili del passato, quando ha curato, in più occasioni, la biografia di Maria de Cardona, contessa di Avellino nel ‘600, e ha pubblicato il libricino Storia di un feudo. Storie di donne (2005). Nel 2004 è stata nominata membro del consiglio di amministrazione dell’Istituzione comunale Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, del quale è stata poi Presidente dal 2007 al 2010.