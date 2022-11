Piantedosi a Pietrastornina, prima uscita da Ministro nella sua Irpinia Il titolare del Viminale ha ricevuto l'abbraccio della terra d'origine

E' sicuramente il personaggio politico del momento il ministro dell'interno Matteo Pianedosi che oggi nell'aula consiliare del comune irpino di Pietrastornina, di cui è cittadino onorario, ha ricevuto l'abbraccio della sua comunità d'origine.

Le autorità presenti

Tantissime le autorità presenti a cominciare dal prefetto Paola Spena il procuratore capo Domenico Airoma il questore di avellino maurizio Terrazzi i sindaci di avellino e benevento festa e mastella e tanti primi cittadini della fascia del partenio orgogliosi per questa giornata.

Un inizio non facile al Viminale

Quello al Viminale non è stato certo un inizio di dicastero facile per piantedosi: i migranti gli sbarchi la linea dura del governo lo scontro con la Francia. Tutti argomenti al centro del dibattito politico in Italia come sempre tra chi approva e chi critica. Piantedosi con i ministri dell'interno di Grecia Cipro e malta proprio in queste ore hanno manifestato la loro posizione sui migranti definendo «increscioso e deludente» il mancato rispetto degli accordi sulla ricollocazione.

Una giornata di festa

Ma per un giorno, qui a Pietrastornina, c'era l'intenzione di lasciare tutto da parte e dedicarsi solo alla sua comunità d'origine. Un legame che l'ex prefetto di Roma non ha mai spezzato con questa terra. Soltanto due settimane fa l'ultima delle sue tante pedalate in bici tra i sentieri di Montevergine.