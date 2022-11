Buonopane chiede all'Asl di intitolare l'Ospedale di Ariano a Gennaro Bellizzi L'inquilino di Palazzo Caracciolo: La Provincia interprete di un sentimento unanime dell'istituzione

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, con proprio provvedimento, fa voti e chiede formalmente al direttore generale dell’Asl di Avellino, Mario Ferrante, di procedere alla co-intitolazione dell’edificio destinato a sede dell’Ospedale di Ariano Irpino al compianto dottore Gennaro Bellizzi.

“Il dottore Bellizzi – si evidenzia nel provvedimento presidenziale -, oltre ad aver prestato la propria opera professionale, che ha inteso come permanente missione a servizio del prezioso bene della salute e della vita dei suoi assistiti, è stato molto attivo nell’ambito delle politiche sociali e dei diritti civili e ha fatto di questo impegno il tratto prioritario anche del suo lungo impegno politico/culturale”.

“La Provincia – dice il presidente Buonopane nel provvedimento -, nel riconoscere ed esaltare l’altissimo profilo del compianto Gennaro Bellizzi, si fa interprete oltre che di un sentimento unanime della istituzione, anche di innumerevoli istanze raccolte sul territorio (a cominciare dall’associazione Controvento che per prima ha lanciato la proposta), tendenti tutte a sostenere l’iniziativa della co-intitolazione dell’Ospedale di Ariano, già dedicato al Santo Patrono Frangipane e sede in cui per tantissimi anni il dottore Bellizzi ha prestato la propria opera, a tale personaggio, che tanto lustro ha dato alla nostra Irpinia e che ha costituito esempio imperituro”.

“Confido nel direttore generale dell’Asl, Mario Ferrante, persona illuminata e sensibile alle istanze del territorio, affinché questa iniziativa si possa realizzare”, sottolinea il presidente Buonopane.