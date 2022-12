Giornata internazionale delle persone con disabilità: Ariano c'è Ricevuta a palazzo di città la fondazione Vincenzo Mainieri

Si celebra oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità, ricorrenza proclamata nel 1981 dalle nazioni unite, al fine di promuovere i diritti e il benessere dei disabili.

Non sono mancate le iniziative in Campania ed in modo particolare nelle aree interne

Ad Ariano Irpino nella sala consiliare Giovanni Grasso, l’amministrazione comunale ha incontrato i ragazzi della fondazione Vincenzo Mainieri centro socio-educativo per diversamente abili tra i più attivi sul territorio.

Presente il sindaco Enrico Franza, la consigliera Valentina Pietrolà delegata alle pari opportunità Pasqualino Molinario assessore politiche sociali e le operatrici socio educative della struttura situata in località Viggiano.

Pasqualino Molinario: "La giornata mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità. Il nostro intento è quello di potenziare questo centro, attraverso l'apertura tanto attesa della struttura "Dopo di noi" un'ancora di salvezza per molte persone che purtroppo per svariati motivi, rimangono senza a volte senza l'assistenza dei propri familiari."