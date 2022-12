Dramma povertà nelle aree interne: situazione drammatica per molte famiglie Istituzioni fanno fronte comune per combattere il fenomeno

"Viviamo in un tempo difficile dove non c'è chi concretamente ascolta il grido di tante famiglie in difficoltà." E' il monito del vescovo Sergio Melillo intervenuto stamane ad un interessante tavolo tematico organizzato dall'istituto Alberghiero guidato dalla dirigente scolastica Tiziana Aragiusto.

"Va dato atto - ha aggiunto Melillo - alla Caritas diocesana, centro di ascolto e alle varie associazioni di volontariato per il grande impegno profuso verso le persone in difficoltà"

Come la povertà alimentare sta cambiando la vita degli adolescenti

Un tema di grande attualità quello affrontato alla presenza delle varie istituzioni. Una piaga sociale che viene da lontano e che dopo la pandemia ha raggiunto livelli davvero preoccupanti.

Ospite d'eccezione della giornata l'assessore regionale scuola, politiche sociali e giovanile Lucia Fortini che è stata accolta al suo arrivo dai due sindaci di Ariano Irpino e Grottaminarda Enrico Franza e Marcantonio Spera e dagli assessori Pasqualino Molinario e Marilisa Grillo.

"La regione Campania - ha detto l'assessore Fortini - sta cercando ormai da anni di dare una mano attraverso una serie di programmi mirati per dare una mano alle scuole attraverso la creazione di laboratori che possano essere di aiuto."