Lavori in autostrada sulla Napoli-Bari, chiusura notturna: ecco dove La comunicazione da parte della società autostrade per l'Italia

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lo spostamento di new jersey sui viadotti "Carafone", "Vallonalto I" e "Vallonalto II", dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, proseguire sulla SS7 Nazionale delle Puglie verso Baiano, attraversare i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano, per rientrare sulla A16 alla stazione di Baiano, in direzione di Napoli.