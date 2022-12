Autostazione, i pendolari promuovono il nuovo terminal. E domani arriva De Luca Il governatore accoglierà i 100 nuovi assunti dell'azienda di trasporto pubblico

Inizia a entrare a regime l'Autostazione di Avellino. Dallo scorso 23 dicembre tutte le corse, anche per e da Napoli, sono state dirottate nel nuovo terminal dell'Air Campania di via Fariello.

In attesa della riapertura delle scuole, questi sono i primi giorni per testare la nuova sistemazione dei bus. I pendolari si dicono tutto sommato soddisfatti dello spostamento. “Certo, son venute meno alcune fermate nel centro cittadino che erano comode e qui c'è da potenziare qualche servizio come l'info-point e la biglietteria”.

Il piano dell'Air

Air ha proceduto ad una modifica dei percorsi dei servizi extraurbani, che non attraverseranno il centro cittadino, e l'Autostazione diventerà anche hub di interscambio per le linee urbane. Novità sostanziali e certo non proprio incoraggianti per i pendolari che dovranno raggiungere la città di Napoli. Cancellate infatti le fermate lungo via Carducci, piazza Macello e nei pressi del tribunale.

“Lo abbiamo fatto in concomitanza con le festività natalizia – ha spiegato l'amministratore unico Acconcia - perché i dati ci restituiscono una flessione del numero dei viaggiatori e questo dovrebbe consentire di ridurre eventuali disagi agli utenti”.

La visita di De Luca

Domani, quando apriranno anche i parcheggi, è attesa la visita del governatore Vincenzo De Luca. Procede infatti il programma di consolidamento aziendale con nuove assunzioni.Il presidente della Regione e il presidente della Commissione Trasporti di Palazzo Santa Lucia, Luca Cascone, saranno nel capoluogo irpino per accogliere presso l’Autostazione, insieme all'amministratore del gruppo Anthony Acconcia, i 100 nuovi assunti dall'azienda regionale di trasporto pubblico locale.