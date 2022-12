Piazza Libertà, ennesima devastazione: divelte le porte dei bagni pubblici E in giornata sono stati vandalizzati anche i servizi igienici del mercato a Campo Genova

La fotografia testimonia l’ennesima devastazione dei bagni pubblici in piazza Libertà. Oggi ignoti hanno ancora una volta divelto le porta dei servizi igienici del famigerato "cubo". Sul posto l’assessore alla sicurezza Giuseppe Giacobbe e gli agenti della Polizia Municipale che hanno fatto un sopralluogo e raccolto elementi necessari, anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona, al fine di risalire ai responsabili. Non è certo la prima volta che i teppisti, come li ha definiti più volte il sindaco Festa, prendono di mira strutture della città. Lo scorso marzo, armati di bombolette spray, i vandali hanno colpito non solo sulle pareti ma anche sul soffitto. Sempre nella giornata di oggi sono stati vandalizzati anche i bagni del mercato bisettimanale a Campo Genova