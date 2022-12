Non si vedevano da 40 anni: operazione rimpatriata per gli ex alunni della III D I prof, il preside Benevento e quella versione di Plutarco: riunione di classe dopo 4 decenni

Dopo 40 anni si sono ritrovati. Ex compagni di liceo, che si rincontrano dopo 4 decenni di vita trascorsa. Alcuni di loro non si vedevano dal giorno del diploma, in quella torrida estate del 1982. Per quell' esame di Stato la prova selezionata fu quella di traduzione dal greco. Il ministro propose un brano di Plutarco, che tutti gli ex compagni ricordano ancora. Poi ci furono i quadri, il voto finale, i saluti frettolosi , la partenza per le vacanze e l'inizio di una nuova vita, da adulti, e un po' meno spensierati. Gli alunni della III D, classe 1982, del liceo classico "Pietro Colletta" di via Tuoro Cappuccini, si sono riuniti questa sera.

Il loro desiderio era quello di organizzare una cena di classe per rivivere gli anni della ribellione, dello studio matto e dell'ansia nella notte prima degli esami. “Commozione, ricordi di ogni tipo, belle sensazioni per tutti”, spiegano parlando della rimpatriata. Era dal 1982 che non si vedevano, in questi 4 decenni qualche incontro casuale c'è stato, ma mai una vera e propria riunione.

"La cena è stata un successo, una gioia. Qualcuno ha preso un volo dal Portogallo per arrivare ad Avellino, altri sono arrivati da Bologna, Roma e altre città". Complici le vacanze di Fine Anno la maggior parte dei compagni di classe della III D del liceo Classico Pietro Colletta si è ritrovata, tra ricordi e sorrisi. Voglia di raccontarsi, memorie e immagini, che arrivano da un passato lontano hanno ripreso vita. Il pensiero è corso rapido al Preside Benevento, ai professori , alle ore spensierate di educazione fisica con il professore Saponiero , alle gite, i compiti e alle versioni. Ecco i nomi di tutti i compagni di classe: Mario Chiarello, Antonio Magliaro, Franco Di Cicco, Mimma Cirasuolo, Salvatore Coppola, Giuseppe De Donno, Michele Vietri, Angelo Iandolo, Guido Bevilacqua,Manlio Parente, Gabriele Scozzafava, Alessandro Losco, Grazia Troisi, Emilia Iuliano, Alessandra Iandoli, Sonia D’Antonio, Antonella Savino, Rosita Greco, Alfredo Cavallo, Alfredo Trocciola, Marilena Pisano, Marilù D’Urso , Alberto Iandoli, Luigi Formato, Amelia Guerriero.

Gli ex compagni della III D si sono già scambiati una promessa, quella di rivedersi ancora "magari prima del prossimo cinquantenario", hanno spiegato.