Smog, Avellino inverte il trend. Festa: "Il nostro lavoro ha dato i suoi frutti" In questo 2022 la città non supererà la soglia dei 35 sforamenti

Smog, la città di Avellino inerte il trend negativo degli ultimi anni e in questo 2022 ha tenuto sotto controllo l’inquinamento da polveri sottili. Una notizia accolta con grande soddisfazione dal sindaco Gianluca Festa che, su facebook, ha commentato: “Dopo 10 anni di Mal’aria, Avellino ha invertito il trend e nel 2022 non supererà la soglia dei 35 sforamenti di Pm10. Il nostro impegno per contrastare l’inquinamento atmosferico ha evidentemente dato i suoi frutti. Avellino quest’anno finalmente non è stata una città inquinata. Questa è una bella notizia per tutta la mia comunità che quest’anno ha respirato un’aria migliore che in passato e un punto di partenza per le azioni amministrative che continueremo a mettere in campo per ridurre sempre più l’impatto del traffico urbano, degli abbruciamenti delle biomasse e dei roghi agricoli, dei riscaldamenti obsoleti nella nostra vita. Insieme ce la faremo – conclude Festa - ed Avellino sarà una città green".