100 assunzioni, posti auto e McDonald's: "L'Autostazione più bella che abbiamo" Il governatore De Luca in visita ad Avellino per il piano di consolidamento dell'Air

Cento nuovi assunti, 300 posti auto, di cui la metà attivi già da oggi, e presto marchi internazionali come il McDonalds. Entra a regime l'Autostazione di Avellino che ha ricevuto la visita del presidente Vincenzo De Luca.

De Luca: "Un'opera bellissima"

Il governatore non ha dubbi: “E' la più bella della regione Campania. Di questi tempi, dietro la costruzione di un'opera simile c'è un lavoro importante ed un impegno straordinario. E' qualcosa di spettacolare per la sua funzionalità, bellezza e per il servizio offerto ai cittadini. Stiamo dando la vita a 500 giovani che, altrimenti, sarebbero stati costretti ad emigrare. Abbiamo fatto un doppio miracolo”.

Acconcia: "Altra giornata storica"

“Altra giornata importante per il trasporto regionale” commenta, dal canto suo, l'amministratore unico Air Anthony Acconcia. Da oggi è aperto anche il parcheggio. In questa prima fase, con accesso gratuito, sono 110 i posti auto messi a disposizione dei cittadini". Acconcia annuncia novità anche per la metropolitana leggera. "Nella prima settimana del 2023 partirà il servizio, un'opera di cui si è discusso molto, su cui ci sono state molte polemiche ma che finalmente è pronto a partire. E' ovvio che con mezzi così vecchi ci sarebbe stata qualche difficoltà”.

Cascone: "Elettrificazione con Salerno pronta per l'estate"

Presente anche il delegato regionale ai Trasporti Luca Cascone che ha fissato la data per l'avvio della linea elettrificata Salerno-Avellino-Benevento. "Abbiamo fatto il punto della situazione proprio pochi giorni fa. L'elettrificazione è finita, quindi per l'estate 2023 la linea dovrebbe ripartire e per fine anno entrerà in funzione anche quella verso Benevento".

Stallo Camera di Commercio Irpinia-Sannio

Infine, inevitabile ad Avellino, un commento con il governatore anche sulla situazione di stallo in cui versa la Camera di Commercio Irpinia-Sannio. "Se il gruppo dirigente non regge e continueranno i contrasti, non si può immaginare altra soluzione se non il commissariamento”.