Forum dei Giovani Regione Campania, istituita la delegazione irpina Il presidente è Michele di Sapio

Presso l’Auditorium della Giunta Regionale della Campania, alla presenza di Bruna Fiola Presidente della VI Commissione della Regione Campania, è avvenuto l’insediamento delle Commissioni di Lavoro 2023 del Forum dei Giovani della Regione Campania. Un organismo che vede la partecipazione di giovani accorsi da tutto il territorio regionale per elaborare nuove proposte per il mondo giovanile da sottoporre alle istituzioni.

Le dieci commissioni di lavoro, composte da 12 componenti ciascuna, si caratterizzano per essere ripartite in 5 a carattere tematico e 5 a carattere territoriale.

Per la provincia irpina è stata istituita la Commissione per le “Politiche Giovanili di Avellino”: un importante riconoscimento regionale finalizzato ad implementare politiche giovanili più incisive nel territorio della Provincia di Avellino.

Tra le fila irpine, Michele di Sapio e Carol Gasparri sono stati rispettivamente eletti Presidente e Vicepresidente della Commissione territoriale "Politiche Giovanili di Avellino”,

Alfonso Maria Gallo, Antonio Dello Iaco, Michele Barrasso, Giovanni Viscardi, Giuseppe Perrina, Roberto Sullo, Rocco Cibellis i Consiglieri chiamati a rappresentare il territorio.

Il Presidente Michele di Sapio, già presidente del Forum dei Giovani di Lioni e attualmente consigliere comunale di Lioni con delega alle politiche giovanili, membro del direttivo Anci Giovani Campania dichiara: “Far diventare l'Italia un paese per giovani è una questione nazionale, oggi ci viene data l’opportunità di supportare ed elaborare nuove proposte per i giovani da sottoporre alle istituzioni regionali.Inizio questa nuova avventura con tanta voglia di fare, sono sicuro che insieme ai miei colleghi sapremo fare bene nell’interesse dei giovani Irpini. A nome di tutta la delegazione irpina, un ringraziamento al Presidente Giuseppe Caruso ed al Direttivo del Forum Regionale per il prezioso incarico.”

Il Maestro, Dott.ssa Carol Gasparri ha, così, commentato la sua elezione a Vicepresidente: "Le politiche giovanili sono per definizione politiche integrate e trasversali elaborate con i giovani e per i giovani. Il Forum è lo strumento attraverso il quale portare al governo regionale le istanze dei giovani irpini. É questo il compito che mi è stato affidato ieri con la nomina di Vicepresidente della Commissione "Politiche di Avellino". Una sfida avvincente che affronterò con un sentimento di abnegazione assoluta ed una visione chiara: la realizzazione di un’osmosi tra le aree interne ed il capoluogo regionale.”