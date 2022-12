Avellino: avvocati alle urne, Fabio Benigni pronto a tornare in campo Gli iscritti hanno già ricevuto la comunicazione dei giorni in cui si potrà votare

Dopo il mandato dell’avvocato Antonio Barra, è pronto a ricandidarsi l’avvocato Fabio Benigni presidente per ben due mandati consecutivi, fino al 2018. A contrapporsi – con la carica di presidente - sembra voglia candidarsi l’avvocato Pasquale Acone.

Una situazione tutta da definire, in quanto gli avvocati in possesso dei requisiti potranno presentare la propria candidatura fino al 12 gennaio prossimo alle ore 12 mediante deposito presso il consiglio dell’Ordine. Le elezioni forensi si svolgeranno il 26 – 27 – 28 gennaio 2023 dalle ore 9 alle ore 15 presso l’Aula Magna del tribunale di Avellino, dove sarà allestito il seggio elettorale. Ventuno i consiglieri da eleggere nella prossima tornata elettorale. Ciascuno elettore potrà esprimere un massimo di 14 preferenze, e non più di 9 nomi nei confronti dello stesso genere.

La ricandidatura dell'ex presidente Benigni

“Al momento si sono manifestate moltissime adesioni alla mia candidatura da presidente – ha dichiarato Fabio Benigni – noto che c’è moltissimo entusiasmo per il mio progetto. L’affetto e la considerazione dei colleghi, unitamente alla consapevolezza delle tante criticità che riguardano la nostra professione, sono stati determinanti nella scelta di riproporre la mia candidatura alla Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Avellino”.

L’avvocato Benigni va avanti e precisa: “l’esperienza passata nel ruolo apicale dell’Ordine forense irpino ha rappresentato per me un periodo caratterizzato da tante responsabilità sotto il profilo umano. L’interazione continua e quotidiana con la realtà forense irpina ha costituito per me lo stimolo necessario per assumere, successivamente la delicata funzione di Commissario Straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, incarico che volge al termine”.