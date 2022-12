Metro leggera, si parte a gennaio: soppresse corse di bus e nuovi percorsi Intanto dall'Autostazione partiranno dal 9 gennaio 370 corse di bus e linee Air

Metro leggera, si parte nei primi sette giorni di gennaio.

L’annuncio è ufficiale ed arriva da Antony Acconcia amministratore unico di Air Campania . «Avevamo avviato il preesercizio della circolare per rodare il sistema, chiaramente, come avevo preannunciato, non senza difficoltà. Del resto parliamo di mezzi che sono stati fermi per più di 10 anni e all’inizio sapevamo che avrebbero potuto creare problemi . E’ stato così. Si è resa necessaria un’opera di manutenzione sui mezzi, così da garantire corse efficaci, puntuali e spedite sul percorso cittadino. Poi, nei giorni scorsi, il Comune di Avellino ci ha chiesto di sospendere l’erogazione dell’energia elettrica per poter effettuare la potatura di alcuni alberi su determinate strade. Attività che ci ha costretto ad interrompere il rodaggio. Resteremo fermi fino al 31 dicembre per questa fase di messa a punto. Dal 2 gennaio prossimo, però, ripartirà il presercizio e credo che nel corso della prima settimana del nuovo anno potrà essere attivo il servizio della metro leggera».

Insomma, gli undici chilometri di percorso da viale Italia alla stazione ferroviaria sono pronti. Intanto l’autostazione è centro unico di partenza e arrivi delle corse extraurbane tutte le linee del tpl gestite dall’Air, e dal prossimo 9 gennaio, con la riapertura delle scuole, dall’hub unico dell’azienda regionale partiranno 370 corse, per un flusso stimato di viaggiatori che si aggira sui 18mila al giorno e 6,5 milioni all’anno.