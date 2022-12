Capodanno e solidarietà: il Mid al fianco della Mensa dei poveri di Avellino Donazioni del Movimento disabili per il cenone di San Silvestro

Anche Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania in campo a contrasto della povertà e a sostegno della Mensa/Dormitorio della Casa di Fraternità Monsignor Antonio Forte di Avellino della Caritas di Avellino.

Grazie al cuore grande, al contributo e al sostegno del titolare del pastificio Del Sole Costantino di Ospedaletto D’Alpinolo il quale ringraziamo per il nobile gesto d’amore verso il prossimo, questo pomeriggio il Direttivo e i Collaboratori del Coordinamento Regione Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili rappresentato e guidati da Giovanni Esposito, accompagnato da alcuni suoi collaboratori Orazio Tarantino e Leonardo Piscitelli in occasione dell’iniziativa solidale , sono riusciti nell’intento generoso di rendere più felice e quanto più armoniosa la vigilia di Capodanno donando e consegnando agli ospiti della casa di Fraternità Monsignor Antonio Forte di Avellino, per il tramite del Vice Direttore della struttura Don Vitaliano Della Sala, numerosi pacchi di pasta da preparare e servire la sera del 31 Dicembre in occasione del cenone di fine anno agli ospiti della struttura, pasto che sarà come sempre curato e preparato con impegno, passione e preparazione dal personale di cucina della struttura di accoglienza, che particolarmente ringraziamo per la sua opera gratuita offerta anche nei giorni di festa verso chi purtroppo è meno fortunato di noi.

Un’iniziativa solidale questa fortemente voluta dal Coordinatore Regione Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito frutto di una forte sinergia tra il nostro mondo del M.I.D. Campania che ogni giorno lotta sui territori con azioni e proposte

concrete volte a contrastare la condizione di svantaggio economico e sociale, situazioni queste in cui purtroppo ancora oggi versano numerosi cittadini e famiglie, insieme e in sinergia al mondo dell’imprenditoria che in questa circostanza vede in prima linea il Pastificio Del Sole Costantino, che con immensa generosità oltre che profonda umanità ha permesso di poter dare concretezza e di realizzare questo importante gesto d’amore e che

dal profondo del nostro cuore ringraziamo, e al Vice Direttore della Mensa/Dormitorio della casa di Fraternità che ha raccolto con grande sensibilità la nostra iniziativa consentendoci di venire incontro ai bisogni e ai desideri di queste persone purtroppo meno fortunate e sempre di più anche a causa della forte crisi economica dei gironi d’oggi.