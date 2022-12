Palazzo Trevisani, parte la riqualificazione, Festa: "Cancelliamo i buchi neri" Installato un pannello raffigurante il layout dell'intervento

Parte ufficialmente la riqualificazione di Palazzo Trevisani, storico "buco nero" della città di Avellino, una delle tante ferite aperte del post-terremoto. A darne notizia su facebook il sindaoo Gianluca Festa. "Grazie all’impulsò dell’amministrazione comunale parte ufficialmente la riqualificazione e il recupero dello storico Palazzo Trevisani lungo corso Vittorio Emanuele da parte dei proprietari. La messa in sicurezza dell’impalcatura che per anni ha caratterizzato questa parte della città e la realizzazione di un pannello raffigurante il layout dello storico edificio sono un ulteriore passo in avanti verso la risoluzione dell’annosa questione dei buchi neri e la chiusura della lunghissima fase della ricostruzione post terremoto"