Capodanno ad Avellino con Clementino, si festeggia il nuovo anno a colpi di rap Il rapper è la sorpresa del veglione di San Silvestro

Saranno le note e le canzoni del rapper Clementino ad allietare la città di Avellino la notte di San Silvestro. L’amministrazione Festa, punterà sul cantante di origini avellinesi per il concerto di Capodanno. Dopo le iniziative natalizie, l'amministrazione ha pensato a un’ulteriore sorpresa per la città.Il concerto si svolgerà lungo Corso Vittorio Emanuele all'altezza della Villa comunale. Musica e festa in centro città dunque per celebrare la fine di questo 2022 e l’inizio del nuovo anno.Inizio 2023 con il botto per il capoluogo irpino: il concerto si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele. Clementino salirà sul palco dopo la mezzanotte: prima è impegnato a Napoli.