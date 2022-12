Capodanno con Clementino. Festa: "Avellino sta cambiando, inizio anno col botto" Alle 00.30 concerto al Corso Vittorio Emanuele

"Un regalo per Avellino, una sorpresa di Capodanno". Il sindaco Gianluca Festa annuncia stamane ufficialmente l'arrivo della star del Capodanno Avellinese.

"Dalle ore 00.30 CLEMENTINO live SLF Solo la Fam al Corso Vittorio Emanuele. Abbiamo voluto regalare un’inizio d’anno col botto. Avellino sta cambiando, in queste feste abbiamo visto una città in fermento. Volevamo cominciare il 2023 con l’entusiasmo e la voglia di vivere la città.Avellino è Capodanno." Così Festa in un post.

Musica e festa in centro città dunque per celebrare la fine di questo 2022 e l’inizio del nuovo anno.Inizio 2023 con il botto per il capoluogo irpino: il concerto si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele. Clementino salirà sul palco dopo la mezzanotte: prima è impegnato a Napoli.

"Sorpresa di Capodanno - Concerto di Clementino. Dopo il grande successo riscosso, testimoniato dalle tante presenze accorse in città, Il Natale avellinese non finirà di stupirvi. - precisa l'assessore Stefano Luongo-. Ho voluto, con il Sindaco e tutti i miei colleghi, creare un momento di sana aggregazione e di intrattenimento che abbraccerà tutta la comunità e tutti coloro che vorranno salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023.

Ci vediamo il 31 al Corso, a partire da mezzanotte e mezza, con il collettivo artistico ‘LSF’ e il rapper nolano.

Dopo il tradizionale cenone di fine anno, munitevi di energia e di grinta perché ad Avellino ci sará da divertirsi.". Conclude Luongo .