Brindisi di Capodanno, aperitivi della vigilia con le strade chiuse ad Avellino Il sindaco Festa firma l'ordinanza domani pedonali via Tuoro Cappuccini, Via Mancini, via Matteotti

Per la vigilia di Capodanno tornano le ztl nel centro storico e nelle zone della movida ad Avellino. Dai Cappuccini a via Matteotti, via Mancini, e il centro storico, traffico vietato alle auto dalla mattina alla sera per la vigilia con apposita ordinanza per il divieto di somministrazione di bevande in vetro.

L’amministrazione comunale guidata da Gianluca Festa ha preparato un piano anti caos per le feste e da poche ore il sindaco Festa ha firmatol'ordinanza che replica quella del Natale con le strade chiuse per garantire lo svolgimento degli aperitivi.

Il centro storico sarà chiuso al traffico il 24 e il 31 dicembre dalle ore 23 alle 2 di notte, e i sette varchi he abbiamo visto durante l'estate saranno riproposti.Pedonali i Cappuccini, via Mancini, via Matteotti, e via Fratelli Urciuoli, ma solo dalle 13 alle 19. Meglio posare l'auto. A tal proposito, l'esecutivo ha diffuso via social l'elenco delle zone di sosta a disposizione dei cittadini. Nella lista figurano, l'area di sosta ex Enel di via Volpe, il parcheggio al coperto del Comune di Avellino, gli stalli in piazza Kennedy, il nuovo Parking di Largo Ferriera, all'interno del centro «Vivendi», l'area di sosta di Campetto Santa Rita, a servizio del centro storico, il parcheggio coperto del Teatro «Gesualdo» e la rimessa di via Campane all'area dell'ex Asilo Patria e Lavoro. Il centro città diventa, dunque, una grande isola della movida e dello shopping.