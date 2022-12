Capodanno amaro ad Avellino: fioccano multe per la Ztl, 3mila in pochi giorni I dati dal comune parlano di migliaia di notifiche

Fine d'anno amaro ad Avellino: fioccano multe ad Avellino. Le buchette della posta degli avellinesi si stanno riempiendo in questi giorni delle sanzioni della Ztl del centro storico, attiva durante quest'estate: in tutto sono state elevate 2956 multe da quasi cento euro l'una, incluse le spese di notifica. Se gl automobilisti piangono, il comune ride, incassando un tesoretto da quasi 300mila euro. A versare lacrime amare tantissimi avellinesi. I pannelli luminosi, evidentemente, non sono bastati e neanche i due mesi preventivi di avviso tra giugno e luglio. In soli due mesi (agosto e settembre) sono state dunque quasi tremila sanzioni. Ma non solo. Sarebbero altre migliaia quelle notificate per chi ha violato la Ztl di via Dante e altre traverse del storico, a detta di alcuni automobilisti, presunti malfunzionamenti delle tabelle indicative. Il social è pieno di segnalazioni, di multe che verranno contestate nei prossimi giorni.