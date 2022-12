Vietato l'utilizzo dei botti a Capodanno: arriva l'ordinanza del sindaco Festa Dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 04:00 del 1 gennaio 2023.

Arriva l'ordinanza del sindaco di Avellino Gianluca Festa sul divieto di botti a Capodanno.

Considerata "la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di luoghi di culto e luoghi di cura;

CONSIDERATO

- altresì che l’Amministrazione comunale, ancorchè nella Città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;



O R D I N A

il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2022 alle ore 04:00 del 1 gennaio 2023.

DISPONE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva. Alle Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva

competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza. Le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 L.689/1981 e ss. modifiche ed integrazioni con successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 legge citata.

La presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comado della Polizia Municipale.