Autostazione Avellino, da domani potranno transitare soltanto gli autobus C'è l'ordinanza del Comune capoluogo

Il Comune di Avellino dispone per la giornata di domani, 31 dicembre, il transito dei soli autobus nella zona dell'Autostazione, tra via Moccia e via PIni.

Ecco il testo dell'ordinanza:

Il Comune di Avellino

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato

in via temporanea, e comunque fino al 31 dicembre 2023, di riservare la viabilità adiacente all’autostazione, compresa tra l’autostazione stessa e la recinzione, rispettivamente su via Moccia e via PINI, al solo transito degli autobus.

D I S P O N E

- Alla Azienda Città Servizi e all’Air Mobilità S.r.l., ognuno per le rispettive competenze, l’attuazione del dispositivo con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel rispetto della normativa vigente;

- alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

- La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente.