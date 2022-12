Consiglio Nazionale Forense: eletta l'irpina Biancamaria D'Agostino Soddisfatto il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Antonio Barra

Nuovo e prestigioso incarico per l’avvocatessa irpina, Biancamaria D’Agostino. Il Presidente Antonio Barra e tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino salutano con grande entusiasmo l’elezione dell’avvocatessa Biancamaria D’Agostino quale componente del Consiglio Nazionale Forense. Un risultato straordinario, dovuto, oltre che alle qualità personali e professionali dell’illustre professionista “alla caparbietà e alla tenacia con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino ha voluto sostenere con il proprio voto unanime la sua candidata”.

“Un importante successo per il nostro Foro che, ancora una volta – ha commentato il presidente Barra - ha dimostrato come la competenza e la tenacia, unite all’indipendenza e all’autonomia di azione e di pensiero, premino chi sceglie il merito e la professionalità come unica stella polare del proprio agire”.