Capodanno ad Avellino, sul palco i Disco Club Paradiso: la band di X Factor La band dance indie/pop emiliana reduce dal successo del programma Sky

"Una ultima chicca per un Capodanno stellare". Il gruppo rivelazione dell’ultima edizione di XFACTOR, l Disco Club Paradiso, si esibiranno live alle 00.30. A seguire il rap giovanile e coinvolgente degli SLF e per chiudere il grande concerto di Clementino che arriverà intorno alle due lungo corso Vittorio Emanuele.



Musica e festa in centro città dunque per celebrare la fine di questo 2022 e l’inizio del nuovo anno. Inizio 2023 con il botto per il capoluogo irpino: il concerto si terrà nei pressi della villa comunale.

"Sorpresa di Capodanno. Dopo il grande successo riscosso, testimoniato dalle tante presenze accorse in città, Il Natale avellinese non finirà di stupirvi. - precisa l'assessore Stefano Luongo-. Ho voluto, con il Sindaco e tutti i miei colleghi, creare un momento di sana aggregazione e di intrattenimento che abbraccerà tutta la comunità e tutti coloro che vorranno salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023".