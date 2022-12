Capodanno, ad Avellino cenone in famiglia e poi tutti al Corso per Clementino Il palco montato sul Corso, all'altezza della Villa comunale

In corso d'allestimento lungo Corso Vittorio Emanuele, all'altezza della Villa comunale, il grande palco per il Concertone di fine anno. "Una ultima chicca per un Capodanno stellare". Il gruppo rivelazione dell’ultima edizione di XFACTOR, l Disco Club Paradiso, si esibirà live alle 00.30.

Ad annunciarlo su facebook il sindaco Festa. A seguire il rap giovanile e coinvolgente degli SLF e per chiudere il grande concerto di Clementino che arriverà intorno alle 2 lungo corso Vittorio Emanuele.

"Sorpresa di Capodanno. Dopo il grande successo riscosso, testimoniato dalle tante presenze accorse in città, Il Natale avellinese non finirà di stupirvi - dichiara soddisfatto l'assessore Stefano Luongo - Ho voluto, con il sindaco e tutti i miei colleghi, creare un momento di sana aggregazione e di intrattenimento che abbraccerà tutta la comunità e tutti coloro che vorranno salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023".

Prima però, come da tradizione, gli avellinesi saranno impegnati nel cenone in famiglia, una tradizione che anche i più giovcani vogliono rispettare. E anche chi non ama Clementino, è contento del fatto che Avellino per questo Natale si sia rianimata e offra tante attrazioni.