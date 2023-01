Capodanno con Clementino, in migliaia al Corso. Festa: Emozione straordinaria Il sindaco: la città finalmente è viva. Un capodanno straordinario e la gente è felice

"Che serata straordinaria. Una città viva come non mai ed un Corso stracolmo di persone felici che hanno partecipato al concerto di capodanno .Una emozione indescrivibile. Buon 2023 Avellino!" Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, saluta il nuovo anno e commenta il grande evento di Capodanno. Il corso Vittorio Emanuele è stato invaso da migliaia di persone, scese in strada per vivere la festa. I numeri sono da record e il concerto di Clementino ha divertito la folla, che ha cantato e brindato al nuovo anno a colpi di rap. Sul palco anche il gruppo rivelazione dell’ultima edizione di XFACTOR, l Disco Club Paradiso. A seguire il rap giovanile e coinvolgente degli SLF e per chiudere il grande concerto di Clementino che è arrivato dopo le 2 sul palco del corso Vittorio Emanuele.