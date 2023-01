Il 2023 inizia con nuove chiusure sulla Napoli-Bari: ecco dove e quando Disagi annunciati per la notte di martedì 3 gennaio

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lo spostamento di new jersey sul viadotto "Del Varco", dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione Avellino est, seguire le indicazioni per Foggia/Benevento, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie e rientrare sulla A16 alla stazione di Benevento, per proseguire in direzione di Canosa/A14.