Capodanno: "Ad Avellino una notte così non si vedeva da tempo" La soddisfazione dell'assessore Luongo per il Concertone di Clementino

Una notte di Capodanno ad Avellino così non si vedeva da tempo. Dopo il consueto brindisi della mezzanotte, il 2023 è stato accolto dal palco allestito a Corso Vittorio Emanuele e il battesimo dell'anno nuovo è stato scandito dalle note del concerto organizzato dal Comune di Avellino, dal Sindaco Gianluca Festa e dall'Assessore alle Politiche Giovanili e agli Eventi Stefano Luongo. È stata la ciliegina sulla torta di queste festività Natalizie che hanno accompagnato gli avellinesi con tanti eventi e la bellezza delle luminarie.



Sul palco si sono esibiti il rapper Clementino, originario proprio di Avellino, i Disco Club Paradiso e gli SLF (Solo la Fam), che hanno infiammato la folla di migliaia di persone accorse per l'occasione.



Il concerto è stato un vero e proprio successo, con la voce di Clementino che ha fatto cantare e ballare il pubblico fino a tarda notte. Anche i Disco Club Paradiso e gli SLF hanno saputo regalare emozioni, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Corso Vittorio Emanuele era stracolmo di persone piene di energia. La notte del Capodanno 2023 ad Avellino rimarrà sicuramente nella memoria di tutti i presenti che hanno potuto salutare l'arrivo del nuovo anno in compagnia di grandi artisti e in un'atmosfera indimenticabile.