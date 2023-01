Avellino ricorda Antonio Di Nunno, il sindaco della "città giardino" Martedì 3 gennaio alle 18 una Santa messa presso la chiesa di Costantinopoli in corso Umberto

Avellino non dimentica Antonio Di Nunno, sindaco della "città giardino" uno dei protagonisti della stagione dell'Ulivo in Campania. Sono passati otto anni dalla sua prematura scomparsa, ma il ricordo del suo impegno civile non è mai stato cancellato dal trascorrere degli anni. E nell'ottavo anniversario una santa messa in suo suffragio verrà celebrata martedì 3 gennaio alle 18.00, presso la Chiesa di Costantinopoli in Corso Umberto.

"I parenti e gli amici lo ricordano a quanti gli hanno voluto bene", recita il manifesto che è stato affisso in città. La messa sarà officiata dal don Emilio Carbone.