"Il modello Capodanno ha funzionato. 2023? Iniziamo con nuove assunzioni" Il vicesindaco Laura Nargi: "Bilancio entusiasmante delle festività"

Ad Avellino ha funzionato il modello Capodanno, tra Concertone e movida allargata con gli aperitivi ai baretti del centro e dei Cappuccini che hanno attirato migliaia di giovanni tra la Vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno.

Il bilancio delle feste

Particolarmente soddisfatta il vicesindaco Laura Nargi. "Abbiamo avuto importanti ricadute anche per le attività commerciali e lavoriamo sin da ora per un 2023 che rilanci definitivamente l'immagine della città. Ha funzionato la macchina organizzativa del Concertone di Clementino ma anche i mercatini in piazza hanno avuto tanto successo. Per non parlare delle iniziative del 24 e del 31. E' stato davvero bello vedere tanta gente festeggiare in strada, questo è stato il primo Natale senza le restrizioni dovute al Covid e i ragazzi meritavano di riappropriarsi dei loro spazi di socialità, vivendo appieno la città".

Le nuove assunzioni

Intanto questa mattina il sindaco Festa e la sua giunta hanno dato il benvenuto a 25 nuovi dipendenti comunali contrattualizzati. “Stiamo dando le mansioni - spiega la Nargi - li stiamo accogliendo e anche questa è un'ottima notizia per l'amministrazione comunale. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di dare un po' di ossigeno alla macchina comunale che così potrà diventare anche più efficiente per dare migliori servizi alla comunità”. Si tratta, nello specifico, di 1 falegname-fabbro, 2 muratori, 1 elettricista, 1 operaio, 6 giardinieri, 2 vivaisti giardinieri. Contrattualizzati, inoltre, 4 funzionari amministrativi di categoria D1, 1 funzionario tecnico di categoria D, 3 istruttori tecnici di categoria C,1 tecnico di categoria C in mobilità e1 vigile in mobilità.