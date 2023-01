Avellino, mercato a Campo Genova: c'è la proroga fino al 31 dicembre 2023 Ordinanza del sindaco Festa

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ordina a tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, a tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi, la proroga della localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2023 presso l’area ex Campo Genova (ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini) nei termini già indicati e nelle more del trasferimento in una sede alternativa a carattere definitivo da individuare secondo le procedure previste dalla Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020.