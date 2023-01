Barriere architettoniche, il Movimento Disabili chiede un incontro all’ACER Ancora troppe criticità negli alloggi di edilizia popolare

M.I.D. Coordinamento Campania: alla luce di tante barriere architettoniche nelle case di Avellino di edilizia residenziale popolare dopo aver avuto anche riscontri da parte dell’assessore alle politiche abitative del Comune di Avellino che rinnova la sua volontà di abbattere le barriere architettoniche con grande sensibilità e largo impegno concreto, chiediamo un incontro anche con Acer (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) sulla questione.

E questa la richiesta di Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili alla luce di alcune segnalazioni che giungono all’attenzione sua e del Coordinamento riguardanti gravi situazioni di disagio causato dalla presenza di barriere architettoniche negli edifici residenziali di competenza dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale , ai danni dei cittadini con diversa abilità questi ultimi costretti, pur pagando regolarmente fitti e canoni dovuti, a dover fare anche i conti anche con gli impianti di ascensori vecchi e fatiscenti e che necessitano di una necessaria e urgente regolare manutenzione o addirittura sostituzione, che spesso risultando non funzionanti costringono le persone con disabilità e loro famiglie a ricercare rimedi estremi per poter rientrare nelle abitazioni.

Noi del M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania ricordiamo e ci teniamo a farlo che siamo sempre pronti e disponibili, oltre che sensibili come sempre a recepire, cosi come è anche nostro dovere, le istanze del territorio e dei cittadini residenti con diversa abilità, certi che la nostra richiesta venga accolta e recepita attendiamo fiduciosi la convocazione di questo incontro istituzionale.

Infine Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del M.I.D. comunica di aver rinnovato con l’inizio del nuovo anno e in data odierna il suo impegno istituzionale nel M.I.D. Movimento Italiano Disabili, rinnovando la propria Tessera con l’auspicio di rilanciare in questo nuovo anno l’azione amministrativa di tutela sostegno e riconoscimento dei diritti sociali e civili delle persone con diversa abilità, anziani e in condizione di svantaggio economico e sociale annunciando l’apertura della Nuova Campagna 2023 annuale che partirà già subito dopo l’Epifania e che tutto il Coordinamento rinnoverà.

Come sempre auspichiamo che tutte le Persone con Diversa Abilità, Anziani e in Condizioni di Svantaggio Economico e Sociale si avvicino e entrino a far parte attivamente del nostro Mondo di Politica del Sociale tesserandosi, per lottare tutti insieme e nella stessa direzione per una giusta Giustizia Sociale per rendere i territori sempre più a misura e alla pari di tutti i cittadini.