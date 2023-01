Covid Avellino, 171 contagi su 886 test: 42 positivi solo in città I dati delle ultime ore dell'Asl

Covid Avellino, 171 contagi su 886 test: 42 positivi solo in città. Anche oggi dati in risalita in Irpinia.

Ecco i dati comune per comune

Aiello del S. 2

Ariano Irpino 13

Atripalda 10

Avella 1

Avellino 42

Bagnoli I. 1

Baiano 1

Calabritto 2

Calitri 1

Caposele 2

Capriglia I. 2

Castel Baronia 2

Castelvetere sul C. 1

Cesinali 2

Chianche 2

Contrada 4

Domicella 1

Flumeri 1

Forino 5

Frigento 2

Gesualdo 1

Grottaminarda 1

Grottolella 1

Guardia Lombardi 1

Lacedonia 2

Lapio 1

Lauro 2

Manocalzati 1

Mercogliano 8

Mirabella E. 1

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 9

Montefredane 2

Montella 3

Montemiletto 1

Monteverde 1

Montoro 4

Morra De Sanctis 1

Mugnano del C. 2

Nusco 1

Paternopoli 2

Pietradefusi 1

Rocca San Felice 1

Rotondi 1

San Mango sul C. 2

San Martino V.C. 1

San Michele di S. 3

San Potito Ultra 1

Santa Paolina 2

Sant'Angelo dei L. 2

Santo Stefano del S. 1

Serino 2

Sirignano 1

Solofra 2

Summonte 2

Torella dei L. 2

Vallata 2

Villamaina 1

Villanova del B. 1