"Città viva e visione audace per osare ancora": Festa e il 2022 di Avellino Il sindaco traccia il bilancio amministrativo dell'anno appena volato via

“La sfida più difficile di questo 2022 è stata quella di requisire i “buchi neri” di via Tedesco, la più suggestiva del nuovo anno sarà far crescere ancor di più Avellino nella considerazione nazionale”.

Il sindaco del capoluogo Gianluca Festa traccia un bilancio dell'anno che è appena volato via: università, dogana, rilancio del commercio: tutte sfide vinte ma che avranno bisogno di essere rilanciate e consolidate.

I risultati ottenuti

"Abbiamo dato una svolta storica grazie all'impegno del vicesindaco Nargi. Per la prima volta è stata realizzata la ztl nel centro storico, rivitalizzandolo. Sono sotto gli occhi di tutti i risultati dell'estate scorsa che, dal mercoledì in poi, ci ha fatto rivedere una città viva".

I numeri registrati a Capodanno sono da capogiro - dichiara ancora il primo cittadino - è stato bello ammirare una città gioiosa e osservare un senso di comunità che era andato perso. Ricordo nel passato festività con la città completamente deserta".

"Ringrazio Loia per aver creduto nel nostro progetto di creazione di un vero e proprio polo universitario, estensione dell'Unisa, che prenderà il via a settembre in questi uffici. Io voglio sognare in grande per la mia, la nostra città. Solo cosi si cresce, bisogna osare ed essere anche audaci”.

Nel 2023 l'incognita incompiute

Da Festa però nessun cenno alle incompiute della città. Neanche il 2022 è stato l'anno del tunnel, piazza Castello è ancora da completare e il 2023 parte con il cantiere lumaca al centro storico.

Novità invece a breve per il trasferimento degli uffici comunali a Palazzo Deperuta, attuale sede del GIudice di Pace. “Nei prossimi giorni incontrerò il presidente del tribunale Beatrice e andremo in affidamento dei lavori, dobbiamo accelerare”.

I malumori in maggioranza

Infine un passaggio sui continui consigli comunali in seconda convocazione. "Nessun mal di pancia della mia maggioranza. Purtroppo ci sono stati problemi di salute ma non c'è nessun problema, nessun cedimento. Anzi i grandi risultati sono frutto di una condivisione non solo con la Giunta ma anche con il Consiglio”.