Metro leggera ad Avellino, ripresa del pre-esercizio slitta al 9 gennaio Alcuni lavori per la fibra ottica rallentano ulteriormente l'avvio del servizio

In attesa dell’ultimazione da parte del Comune di Avellino dei lavori di potatura degli alberi in corrispondenza di alcuni tratti della linea elettrificata e dell’esecuzione dei lavori di fibra ottica lungo via Colombo, AIR Campania comunica che è stato necessario differire la riattivazione del pre-esercizio della Metro leggera alla giornata di lunedì 9 gennaio 2023. L’azienda regione di TPL nei giorni successivi alla ripresa della verifica del “sistema di trasporto a basso impatto ambientale” procederà ad inoltrare richiesta di nullaosta all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), necessario per poter avviare l’esercizio e consentire le corse con utenti a bordo.