Ztl, dopo le multe i ricorsi. "Andremo dal Prefetto, segnaletica incompleta" Parla Gianluca De Cunzo, Adoc Avellino

Multe per aver infranto la Ztl ad Avellino. Dopo la pioggia di sanzioni si preparano i ricorsi. Quasi 3000 le contestazioni piovute sulle teste degli avellinesi nelle festività natalizie, relative all'isola pedonale del centro storico, in vigore fino al 30 settembre dello scorso anno.

Il caso più clamoroso è stato quello delle infrazioni rilevate il 25 settembre, il giorno delle elezioni politiche quando molti cittadini, per adempiere al proprio diritto-dovere di voto, sono incappati nella scure della Ztl per andare a ritirare in comune il duplicato della tessera elettorale.

Ora l'Adoc, l'associazione a difesa e orientamento dei consumatori, sta preparando la strategia per i ricorsi al Prefetto. “Purtroppo noi interveniamo quando ci troviamo di fronte a situazioni abnormi e tremila multe in poco più di due mesi per noi è qualcosa di abnorme - dichiara Gianluca De Cunzo - evidentemente quella segnaletica, a nostro avviso, è incompleta.

"Punteremo sul fatto - spiega De Cunzo - che la delibera comunale in questione parla di divieto di sosta e non di divieto di circolazione. Se fosse davvero così, le multe andrebbero annullate e quella delibera sarebbe da integrare”.