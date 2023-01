Avellino, l'orologio della Torre nel centro storico in tilt: la storia si ferma I quadranti dello storico simbolo della città danno una indicazione sbagliata: è un segnale?

I quadranti di quell'orologio hanno segnato la storia della città, anche dal punto di vista calcistico come ricorderanno gli appassionati che hanno vissuto un'altra epoca legata all' Us Avellino 1912.

In tilt l'orologio della Torre voluta da Francesco Marino Caracciolo

Oggi le lancette, però, perdono colpi e l'orologio della torre, voluta da Francesco Marino Caracciolo, simbolo di Avellino nel centro antico della città segnano un orario sbagliato. Si sono come fermate. Capita.

Non bastava il cantiere che tiene prigionieri i residenti di rampa San Modestino con la chiesa di Santa Rita. Adesso ci si mette pure la torre a fare brutti scherzi. Servirà, ovviamente, una messa a punto per rimettere a posto l'orologio che segnala con i suoi rintocchi lo scorrere al tempo.

Sos al sindaco Festa: si intervenga

Chiediamo al sindaco Festa di intervenire. Il tempo passa inesorabile, l'indifferenza rispetto ai problemi è qualcosa che la città non può tollerare. A meno che non ci accontentiamo che l'orologio fermo segni per solo per due volte al giorno l'ora esatta.