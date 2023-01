Cgil Avellino, il 9 e il 10 gennaio il Congresso provinciale Al centro della due giorni il futuro delle aree

Si terrà il 9 e 10 gennaio, presso il Viva Hotel di Avellino, il XIX Congresso provinciale della Camera del lavoro di Avellino. «Il lavoro crea il futuro per le aree interne, l'ambiente, i servizi pubblici, le transizioni», sarà questo il tema attorno al quale sarà sviluppata la discussione e l'ampio confronto del Congresso Cgil di Avellino.



Appuntamento lunedì 9 gennaio, dalle 9, al Viva Hotel di via Circumvallazione ad Avellino, dopo l'elezione della Presidenza del congresso e delle Commissioni congressuali, la Cgil di Avellino ricorderà il compagno Raffaele Lieto, recentemente scomparso. Alle 10:30, relazione del segretario generale Cgil Avellino Franco Fiordellisi; alle 11, interventi di saluto della autorità, istituzioni e associazioni; alle 12, interventi dei segretari generali di Cisl Irpinia-Sannio e Uil Avellino-Benevento; alle 12,30, dibattito; alle 13:00 intervento del segretario generale Cgil Napoli-Campania Nicola Ricci; alle 14,30 contributo di Mimmo Carrieri, professore ordinario di Sociologia delle relazione di lavoro all'Università di Roma Sapienza; dalle 15,30, dibattito.



Il giorno dopo, martedì 10 gennaio, alle 9, contributo di Andrea Amendola, presidente Ires Campania su Contrattazione II liv.; alle 9:45, dibattito; alle 12:30, relazioni conclusiva di Cinzia Massa, segretario regionale Cgil Napoli-Campania; dalle 14:30, votazione dei documenti e degli ordini del giorno; alle 17,00 conclusione Congresso e convocazione assemblea generale della Cgil di Avellino per l'elezione del segretario generale.