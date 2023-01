Antonio Di Nunno e il mezzogiorno in cerca di politiche: il ricordo VIII anniversario della scomparsa del compianto sindaco di Avellino

Antonio Di Nunno e il mezzogiorno in cerca di politiche. E' il tema dell'incontro in programma ad Avellino venerdì 13 gennaio alle ore 17 nella sala blu del carcere borbonico, ingresso via Alfredo De Marsico. Iniziativa promossa da L'Irpinia, giornale di politica, cultura e sport.

Si partirà con i saluti del presidente della provincia di Avellino Rino Buonopane. Introduzione affidata al suo inseparabile amico Antonio Gengaro mentre la reazione a Francesco Barra ordinario di storia moderna. Parteciperà l'onorevole Giuseppe Gargani. Interverranno i deputati Franco Mari, Toni Ricciardi e Gianfranco Rotondi. Modera i lavori Generoso Picone.