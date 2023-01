Acconcia Air: da oggi autostazione a regime, utenti soddisfatti "Sul fronte della mobilità serve maggiore collaborazione istituzionale"

«Possiamo dirci soddisfatti per come hanno funzionato i servizi all'autostazione nel primo giorno a pieno regime. Registriamo un sentiment positivo da buona parte dell’utenza, che ha a disposizione garage, sala viaggiatori, infopoint e biglietteria. Come era prevedibile, però, sono stati riscontrati dei ritardi a causa dei rallentamenti dovuti ai nuovi instradamenti chiesti dal Comune di Avellino.

L'appello

Sarebbe utile che l’Amministrazione avviasse una campagna informativa adeguata a comunicare percorsi alternativi agli automobilisti. Da parte nostra, dopo aver attivato da questa mattina i servizi di navetta dedicati agli studenti da e per i plessi scolastici di Tuoro Cappuccini e il Liceo di Atripalda, stiamo lavorando ad ulteriori correttivi. Ma in questa fase di sperimentazione serve la massima collaborazione istituzionale», ha dichiarato l’Amministratore Unico di AIR Campania, Anthony Acconcia.

La novità

Intanto da oggi è ripreso il pre-esercizio della Metro leggera. Nei prossimi giorni si procederà ad inoltrare richiesta di nullaosta ad ANSFISA per l’avvio dell’esercizio.