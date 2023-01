Mid Campania, via alla campagna di tesseramento 2023 Per nuovi iscritti che vogliono condividere una campagna di promozione per le politiche sociali

Il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili dà il via alla nuova “Campagna Tesseramento Anno 2023” di nuovi iscritti che insieme a noi vogliono e intendono voler condividere un’ ampia e importante campagna promozionale di Politica Sociale per le Politiche della Disabilità a tutela affermazione e riconoscimento dei Diritti Sociali e Civili di Persone con Disabilità, Anziani e in Condizione di Svantaggio Economico e Sociale per l’attuazione di tante iniziative che sulla base delle nuove linee programmatiche già lanciate in precedenza e in vigore tutto l’anno che intendiamo attuare concretamente al fianco dei cittadini a cui è rivolta la nostra ampia azione sociale.

Tesserarsi al M.I.D. il Movimento Italiano Disabili sottoscrivendo la Tessera annuale offre la possibilità concreta ai cittadini di poter trarre vantaggi e accedere a una serie di Servizi riservati come ad esempio il risparmio sull’acquisto dei prodotti nei nostri punti vendita affiliati e sponsor, usufruire dell’assistenza e consulenza legale a Tariffazione Agevolata, informazioni sulle leggi in materia di disabilità, partecipazione a eventi e iniziative promosse dalle associazioni in rete con noi, pacchetti vacanze e gite oltre che pacchetti turistici presso l’Agenzia di Viaggi in rete con noi, il supporto alle tante e giuste battaglie di civiltà che conducono sicuramente a un miglioramento della qualità e delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

Il M.I.D. e Coordinamento Regione Campania nello specifico ogni giorno, attraverso l’operato svolto dai suoi componenti dei vari Coordinamenti e dal Consiglio Nazionale insieme al suo Presidente Nazionale diviene sempre più una concreta realtà ampiamente rappresentativa e tra le più competitive realtà di difesa di quei Diritti che sono in realtà i Diritti di tutti i cittadini specialmente coloro che versano in una condizione di svantaggio economico e sociale operando attivamente sui territori in una ampia visione di politica del sociale e delle politiche della disabilità fuori da ogni logica o visione di partito proprio a dimostrazione dell’apertura di dialogo e confronto con tutti i cittadini.

Le richieste di adesione al M.I.D. Movimento Italiano Disabili dovranno pervenire all’indirizzo e-mail info@ilmid.it per le richieste provenienti da tutto il territorio nazionale ,mentre per la Campania all’indirizzo e-mail midregionecampania@gmail.com insieme all’avvenuto versamento della quota prevista di euro 5,00 mediante bonifico bancario tracciabile intestato a Movimento Italiano Disabili sul conto corrente Iban: IT 36W0832739150000000003542 Banca di Credito Cooperativo Di Roma Soc. Coop. A.R.L. specificando causale: “Tesseramento al M.I.D. Coordinamento Regione Campania” aggiungendo nominativo della persona aderente allegando alla richiesta di adesione ricevuta di versamento da inviare in calce.