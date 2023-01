La maledizione di Palazzo Trevisani ad Avellino: vola il telone, nessun ferito Le violente raffiche di vento hanno causato altri danni al fabbricato al Corso Vittorio Emanuele

Quella di Palazzo Trevisani ad Avellino ormai è quasi una maledizione.

Stavolta le violente raffiche di vento hanno fatto volare il telone che copriva l'impalcatura con il disegno di come sarà il restauro dello storico fabbrica al Corso Vittorio Emanuele ormai da decenni in rovina.

Fortunatamente nessun danno alle persone, ma è stato necessario isolare nuovamente l'area del palazzo, arrivando anche a parte del portico di palazzo Valentino che fa angolo con via Matteotti. Il comune ha subito provveduto a diffidare i proprietari che già erano finiti nei guai quando nelle scorse settimane era volata via una lamiera costringendo i vigili del fuoco ad un delicato intervento di messa in sicurezza.

I proprietari rischiano una pesante sanzione

Ora da Piazza del Popolo è arrivata l'ordinanza del dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio, Luigi Cicalese, che sollecita, a tutela della pubblica e privata incolumità, la verifica della stabilità del ponteggio provvisorio e della stessa facciata dell'immobile. Ciò dovrà essere effettuato a cura della ditta installatrice e dei proprietari della struttura.

In caso di inadempienza trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione il comune applicherà una sanzione amministrativa, pari a 500 euro per ogni unità abitativa.