Il covid uccide ancora: 6 vittime ad Avellino: muore 55enne al Moscati Le vittime più giovani avevano 55 e 58 anni . 18 malati covid in ospedale

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 18 pazienti, uno dei quali in terapia intensiva.

Dal 2 gennaio a oggi, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, sono deceduti sei pazienti residenti nella provincia di Avellino: una paziente di 58 anni, una 85enne e una 74enne; un paziente di 55 anni, un 84enne e un 86enne. Intanto si rialza ilnumero dei contagi. 49 i casi contabilizzati dall'Asl nelle ultime ore solo nel capoluogo. Veglioni e feste di Natale e Capodanno hanno consentito una maggiore diffusione dei contagi da coronavirus in Irpinia. Il covid rialza la testa e le istituzioni sanitarie predicano cautela, e invitano che non ha completato il ciclo vaccinale a recarsi nei centri di riferimento per essere immunizzato.