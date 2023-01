Lotta alla cocciniglia, cure per i pini di piazza Kennedy e della Bonatti L'iniziativa dell'assessore all'ambiente del comune capoluogo Negrone

"Prosegue l’impegno del settore Ambiente per la salvaguardia degli alberi di Avellino.Su iniziativa dell’assessore al Verde, Giuseppe Negrone, quindici grandi pini disseminati lungo la Bonatti hanno ricevuto le cure endoterapiche necessarie per contrastare l’infestante della cocciniglia. Lo stesso trattamento, che sta assicurando importanti risultati per la tutela del nostro patrimonio arboreo, è stato praticato su tutti gli alberi, della stessa specie, presenti nel parco urbano di Piazza Kennedy, prezioso polmone verde della nostra Città. Lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare il decoro urbano e per una città sempre più green".

È quanto si legge sulla pagina facebook del Comune di Avellino.