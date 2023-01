Bellizzi piange Cesare Ventre: "La Zeza perde un pezzo della sua storia" I bellizzari piangono l'uomo, lo studioso, lo scrittore. Domani i funerali

" Oggi la Zeza di Bellizzi perde uno dei suoi soci fondatori, ma soprattutto un amico. Grazie per esserci sempre stato non solo come membro del gruppo ma anche come promotore della nostra tradizione, oggetto dei tuoi studi, degli articoli di giornale e protagonista dei tuoi libri! Sentite condoglianze a tutta la famiglia Ventre e a tutta la comunità, perchè non esiste bellizzaro che non abbia nel cuore un ricordo con lui condiviso! Riposa in pace caro amico". Così i componenti del comitato Zeza ricordano Cesare Ventre giornalista sportivo, commentatore scrittore e fine intenditore delle tradizioni locali. Cronista e opinionista impeccabile dell’Avellino calcio, è stato rinvenuto morto in casa. Da giorni non rispondeva più ai ripetuti richiami di vicini e amici. E' scattato l'allarme. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta è salita con la scala al primo piano dell'edificio e ha rinvenuto il corpo privo di vita di Cesare.

I funerali di Cesare Ventre si terranno domattina alle 10.30 nella chiesa madre di Bellizzi .