Camera di Commercio Irpinia Sannio, ecco il commissario ma solo per il bilancio Il governatore Vincenzo De Luca ha designato il dirigente regionale Ciro Russo ricoprire l' incarico

Alla Camera di Commercio Irpinia Sannio arriva il commissario ad acta per approvare il bilancio. Il governatore Vincenzo De Luca ha designato il dirigente regionale Ciro Russo a ricoprire l' incarico. Un provvedimento che stravolge le previsioni delle ultime settimane. Da Palazzo Santa Lucia sembrava essere imminente la decisione per il commissario straordinario che avrebbe mandato tutti a casa, in considerazione della situazione di stallo determinatasi nella governance dell'ente. Lo stesso assessore alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, si era espresso in tal senso, precisando comunque che ogni determinazione sarebbe toccata al presidente De Luca, che ha preferito la strada del commissario ad acta.

La nota della Regione Campania

"Con decreto del presidente Vincenzo De Luca - fa sapere una nota di Palazzo Santa Lucia - il dirigente regionale Ciro Russo è stato nominato Commissa rio ad acta per la predisposizione del bilancio della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, che la giunta camerale non ha predisposto determinando l'esercizio provvisorio". Esercizio provvisorio che può durare al massimo fino al 30 aprile. L'ordine di De Luca, invece, impone che lo strumento contabile venga varato in tempi rapidi. "Al commissario precisa la nota della Regione - è stato affidato l'incarico di predisporre gli atti entro il termine di 30 giorni, quindi il consiglio camerale dovrà provvedere all'approvazione del bilancio, pena lo scioglimento del Consiglio secondo termini di legge". La parola finale spetta, dunque, ai 33 componenti dell'assemblea,