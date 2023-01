Prc: si faccia chiarezza sull'archivio del centro Guido Dorso ad Avellino Una perdita grave del patrimonio librario avellinese e un duro colpo per la cultura irpina

"Nei giorni scorsi alcuni organi di informazione hanno riporrato la notizia, corredata da immagini eloquenti, della distruzione e del successivo smaltimento nei camion di Irpinia Ambiente, di numerosi volumi appartenenti al centro di cultura "Guido Dorso" deterioratisi in seguito alle infiltrazioni d'acqua causate dal cedimento del tetto del palazzo "Victor Hugo", in cui finora ha avuto sede il centro."

Lo scrive in una nota la federazione provinciale Prc Avellino-Unione Popolare.

"Successivamente il centro ha sostanzialmente smentito, parlando della perdita di poche pubblicazioni non catalogate e prive di importanza, nonché di "disinformazione che mira ad alimentare gratuite polemiche" sulla nuova sede della struttura. Chiediamo all'amministrazione comunale di chiarire l'accaduto in maniera trasparentr e definitiva. Di sicuro, se la notizia fosse confermata, ciò significherebbe una perdita del patrimonio librario avellinese e un duro colpo, l'ennesimo, per la cultura del comune capoluogo e dell'intera provincia."