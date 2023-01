Avellino, giudice di Pace: il sindaco Festa ripropone gli uffici dell'Anagrafe Soluzione proposta dal sindaco Festa nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi stamane

Arriva un’altra soluzione per risolvere il puzzle degli uffici giudiziari: trasferire il Giudice di pace negli uffici dell’Anagrafe a piazza del Popolo. L’Anagrafe, a sua volta, troverebbe spazio all’interno del Convento San Generoso di via Francesco Tedesco, coabitando con i vigili urbani. Soluzione proposta nel corso della Conferenza dei Servizi – svoltasi alle 13 - al presidente del tribunale, Vincenzo Beatrice.

La soluzione proposta dal primo cittadino, Gianluca Festa porrebbe dunque fine all’annosa querelle. Gli uffici del Giudice di pace, per forza di cose, devono lasciare- entro la fine di febbraio - Palazzo De Peruta per un intervento di ristrutturazione. D'altronde Convento San Generoso era stata la prima proposta di Festa all’Ordine degli Avvocati che dal canto loro avevano prontamente rifiutato. Lo stesso rifiuto era stato opposto all’idea dell’autostazione, mentre la soluzione che piaceva all’Ordine – ex Caserma Litto di proprietà della Provincia – sin da subito è sembrata la meno praticabile. Dunque, sul tavolo della trattiva restano gli uffici dell’Anagrafe di piazza del Popolo.